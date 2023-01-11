На дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда трех автомобилей российского миротворческого контингента.

Транспортные средства продолжили движение из Лачина в направлении Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.