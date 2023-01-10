Автомобили, принадлежащие российским миротворцам, и сегодня, как обычно, свободно проезжают через территорию акции, организованной в мирных целях на дороге Лачин-Ханкенди.

В эти минуты были созданы условия для передвижения двух автомобилей, принадлежащих миротворцам, из Лачина в сторону Ханкенди, отмечает АЗЕРТАДЖ.

Это еще раз свидетельствует о том, что свобода передвижения в этой местности регулярно обеспечивается. Акция, вовсе не имеющая политического характера, служит гуманитарным целям. Опубликованная в армянских СМИ информация о том, что протестующие якобы перекрыли дорогу Лачин-Ханкенди и не пропустили автомобили снабжения, являются очередной дезинформацией противоположной стороны.

Отметим, что мирная акция против эксплуатации окружающей среды в Карабахе, начавшаяся 12 декабря прошлого года, проводится уже 30 дней.