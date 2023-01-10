Для Москвы очередной недружественный акт Еревана откровением не стал.

Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко, комментируя требования в Армении вывести российские войска.

«Здесь хорошо знают, как подобного рода антироссийские настроения генерируются в Армении. Этой работой занимаются и западные некоммерческие организации, и посольства западных государств, прежде всего США, у которых в Ереване стоит самой большое посольство на постсоветском пространстве. Эта подрывная, деструктивная деятельность дает свои результаты, в том числе в виде таких митингов», — сказал он.

«Надежды и расчеты части армянского общества на то, что кто-то из числа западных стран за них будет обеспечивать внешнюю военную безопасность, иллюзорны. В любом случае Армения будет расходным материалом для американских и европейских политиков. А вывод российских военных баз из региона, я считаю, станет геополитической катастрофой для Армении, ведь республика не в состоянии обеспечить свою безопасность без опоры на Россию. Понятно, что при этом речь идет об Армении в пределах ее международно-признанных границ – и только после того, как пройдет процесс делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном», — обратил внимание Игорь Коротченко, словак которого приводит «Вестник Кавказа».

«Очевидно, что эти провокационные действия со стороны армянских радикалов опираются на позицию официального Еревана, который также отметился за последние несколько недель откровенно антироссийскими заявлениями. Мы понимаем, что в Армении есть и полиция, и служба национальной безопасности. Если подобного рода мероприятия проводятся, то как минимум власти в курсе их организации. Может быть, и негласно поощряют. Все это отражение «многовекторности» политики Пашиняна и его стремление выстраивать равноудаленные отношения с Москвой», — подчеркнул главный редактор «Национальной обороны».

Закрытия 102-й базы ожидать не стоит, но негативные тенденции в российско-армянских отношениях есть. «В целом мы говорим о том, что в армянском обществе усиливаются антироссийские настроения, растет русофобия. Это результат системной работы с гражданами Армении, которая опирается на нереализованные надежды реванша в Карабахской войне. Увы, этой надеждой по-прежнему больна значительная часть и армянского истеблишмента, и армянского общества. Природа у нее та же, что и иллюзорные ожидания участия России в Карабахской войне на стороне Армении. Те иллюзии утрачены, но остались другие, и нынешние события в Армении являются их следствием», — заключил Игорь Коротченко.