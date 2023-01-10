Сегодня не является секретом, что Община Западного Азербайджана как община, подвергшаяся многолетней депортации, была лишена своих прав. Конечно, говорить о правах западных азербайджанцев, когда существовали карабахская боль, проблема, возможно, было бы подобно преждевременному выстрелу. Но считаю, что сегодня мы вполне справедливо вынесли эту тему уже на международную арену.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«Мои рекомендации, то есть рекомендации, данные 24 декабря, выполняются. Создана специальная рабочая группа, мы приступили к работе над единой концепцией на основе всех моих поручений, а также поступающих с мест предложений. Конечно же, западные азербайджанцы должны вернуться на земли предков, это их право, все международные конвенции это их право признают. И мы, как Азербайджанское государство, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить это право. И вновь я на встрече с представителями общины сказал, что мы хотим осуществить это мирным путем, и уверен, добьемся этого», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня на нашем пространстве, на Евразийском пространстве в целом, нет моногосударств, и для Армении было бы хорошо стереть с себя клеймо моногосударства. Лучший и самый справедливый путь для этого – возвращение западных азербайджанцев на родные земли.