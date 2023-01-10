Актёр Артур Смольянинов, пожелавший России стать «радиоактивной пылью» и заявивший о готовности воевать за Украину, был не так понят, а виноваты в этом журналисты со своими провокационными вопросами. Таким мнением поделилась с kp.ru мать артиста Мария Смольянинова.

«Он так сказал, потому что его провоцировал профессиональный журналист. Если человек слушал полностью всё интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить всё ядерное оружие», — оправдывала она сына.

По словам Марии, актёр хоть и ляпнул, что готов сражаться на стороне Украины, но никуда он не собирается, а лишь гипотетически предположил, какую сторону поддержит, если придётся делать окончательный выбор. Она подчеркнула, что уже говорила с сыном, и «он сказал, что вынес урок для себя». Резонансное интервью Смольянинова вышло без обработки, «его надо редактировать потом, надо отслеживать каждую фразу», обвинила женщина журналистов.

Она коснулась и ещё одного отрывка интервью, где Смольянинов заявил о готовности стрелять в коллегу по «9 роте» – Сослана Фидарова. По словам матери актёра, его слова опять-таки имели другой смысл. Она не объяснила какой, но отметила, что Смольянинов рад, что его коллега оказался жив и отреагировал видеообращением на сказанное. Мария уверена, что шумиха скоро закончится, и про скандальное интервью все забудут.

«Вы ничего правильно не понимаете. Я вам ничего не говорила», — уклончиво ответила собеседница издания на вопрос, сожалеет ли актёр о своих словах.