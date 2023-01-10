Повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции, минимальная зарплата уже достигла 345 манатов.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам, касаясь практических шагов, предпринимаемых в области социального благосостояния. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Устраивает ли нас это? Конечно же, нет. Но мы предпринимаем шаги в пределах своих возможностей, потому что, еще раз хочу сказать, основное направление расходов у нас — восстановление Карабаха и Восточного Зангезура и укрепление потенциала армии. Эти два основных приоритета на долгие годы останутся для нас приоритетом», — подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что для улучшения социального обеспечения пенсионеров минимальная пенсия также была увеличена на 16,7 процента и достигла 280 манатов, и этот процесс будет продолжаться. Это – регулярно предпринимаемые шаги, и с ростом наших экономических возможностей аналогические шаги будут предприниматься и в будущем.