Внешний долг Азербайджана составляет ниже 7 миллиардов долларов, он также резко снизился по отношению к валовому внутреннему продукту. Если на начало прошлого года наш внешний долг составлял 17 процентов валового внутреннего продукта, то по итогам прошлого года он упал до 9,5 процента. Для сравнения могу сказать, что во многих развитых странах этот показатель равен 100 и даже 130-150 процентам.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам

«Мы с экономической точки зрения независимы. Если мы сейчас захотим, то вновь сможем начать работу с международными финансовыми учреждениями по привлечению кредитов, и фактически мы ее начали. Поскольку проекты, реализуемые как Всемирным банком, так и Европейским банком реконструкции и развития, можно сказать, уже завершаются. В прошлом году Баку посетили высокопоставленные представители обоих ведущих мировых финансовых институтов, и в ходе обсуждений были определены новые направления. То есть, я могу с полной уверенностью сказать, что мы не столкнемся ни с какими проблемами в привлечении неограниченных иностранных кредитов», — подчеркнул он.