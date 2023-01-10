Заместителя главы МИД Китая Ле Юйчена уволили с должности, поскольку министерство не смогло спрогнозировать вторжение РФ в Украину. Об этом говорится в материале Financial Times.

По информации пяти источников, Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину.

По словам одного из собеседников издания, во время переговоров в начале прошлого февраля Путин сказал китайскому лидеру Си Цзиньпину, что Россия «не исключает принятия каких-либо мер», если Украина совершит нападение на российскую территорию. Китайские власти восприняли это как сигнал о возможных ограниченных военных действиях, а не о полномасштабном вторжении.

В то же время, отмечает FT, из-за того, что МИД Китая не смог спрогнозировать вторжение РФ в Украину, был уволен замминистра иностранных дел Ле Юйчен.

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После отставки из министерства в июне он был назначен на должность заместителя председателя Национальной администрации радио и телевидения.

«Ле занял должность на две ступени ниже», — говорит один из источников издания, добавляя, что чиновник считался виновным за то, что Пекин не получил заранее информацию о вторжении России.

В материале отмечается, что в частных разговорах некоторые китайские чиновники выражают определенную долю недоверия к самому Путину. Пекин теперь считает вероятным, что Россия не сможет победить Украину и выйдет из конфликта «второстепенным государством», которое значительно ослабнет в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.

Пекин готовит «фундаментальную перезагрузку» во внешней и экономической политике, основное внимание уделяется улучшению отношений с Европой. В европейских странах мотивированы к сближению с Пекином в надежде, что Китай сможет помочь удержать Москву от применения ядерного оружия, говорят европейские чиновники и аналитики.