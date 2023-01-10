Суд в Иране вынес смертный приговор за подстрекательство граждан к беспорядкам в провинции Мазандеран на севере исламской республики.

Об этом сообщило агентство TASNIM со ссылкой на заявление главного судьи провинции.

Обвиняемый, Джавад Рухи, подстрекал граждан, присутствовавших на митинге в городе Ноушехр, к беспорядкам. В результате произошедших столкновений погибли пять человек, еще несколько сотрудников сил правопорядка получили ранения.

Приговор является предварительным и может быть обжалован в Верховном суде исламской республики, отмечает агентство.