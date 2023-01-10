Турецкий президент Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции, которые, как ожидаются, пройдут в мае, пишет во вторник газета Aydınlık на свои источники.

«На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада», — пишет издание.

Оно напомнило, что ранее Эрдоган заявил, что они не хотят слишком затягивать процесс нормализации, и дал понять, что он может встретиться с Асадом.

«Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае», — сообщило издание.