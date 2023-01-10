Застреливший бывшего премьера Синдзо Абэ — 41-летний Тэцуя Ямагами признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года, сообщает телеканал TBS.

Японца перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. До 13 января ему должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Абэ был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Выстреливший в него Ямагами после задержания сказал, что его мотивом стало желание отомстить премьеру за предполагаемую связь с религиозной организацией «Церковь объединения», которая разорила семью нападавшего.