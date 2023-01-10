Суд в Мьянме приговорил к тюремным срокам 112 представителей народности рохинджа, задержанных в декабре прошлого года при попытке покинуть страну.

Об этом сообщила правительственная газета Global New Light Of Myanmar.

Суд приговорил пятерых детей в возрасте до 13 лет к двум годам лишения свободы, семерых детей старше 13 лет — к трем годам. 8 января их отправили в одну из спецшкол. Вместе с тем 53 мужчины и 47 женщин лишены свободы на пять лет каждый.

20 декабря в городе Богале в регионе Иравади задержали 112 бенгальцев, среди которых было 47 женщин и 12 детей без каких-либо официальных документов. После допроса выяснилось, что они направлялись в Малайзию.