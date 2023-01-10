Российская нефть продается намного дешевле потолка в 60 долларов за баррель, введенного «Большой семеркой», пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

По данным издания, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель. Bloomberg отмечает, что такая ситуация на рынке начала складываться после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю (действует с 5 декабря).

Россия вынуждена продавать баррели со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, отмечает издание.