В Мингячевире между водителями на дороге произошел конфликт, в результате которого один человек получил ранение топором.

Инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева, сообщает Report.

Так, во время спора между водителями, Мамедов Фаиг Шикар оглу (1971 г.р.), управляющий автомобилем марки «Хазар», нанес Пашаеву Эльвину Джамаледдин оглу (1995 г.р.), находящемуся за рулем автомобиля марки «Мерседес», удар топором в область головы.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и открытым переломом черепа.

По факту в Мингячевирском городском отделе полиции заведено уголовное дело.