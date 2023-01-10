Иран может способствовать совершению военных преступлений в Украине, оказывая военную помощь России и поставляя ей беспилотники «Шахед-136». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Их оружие используется для убийства мирных жителей в Украине и для того, чтобы погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в положение, когда он потенциально может способствовать совершению масштабных военных преступлений», — сказал Салливан журналистам.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, с сентября силы противовоздушной обороны Украины уничтожили около 500 иранских дронов-камикадзе «Шахед».

Эти беспилотники, в частности, использовались для масштабной атаки на Киев и другие города в новогоднюю ночь и в ночь с 1 на 2 января. За это время было запущено около 80 дронов. В ВСУ сообщали, что все они были сбиты.