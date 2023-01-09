Лидер израильского оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутат Кнессета (парламент) Бени Ганц, до недавних пор возглавлявший Минобороны страны, призвал в понедельник своих сторонников выходить на уличные протесты против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. По мнению Ганца, существует риск эскалации напряженности в обществе до уровня «братоубийственной войны», и ответственность за это несет Нетаньяху.

«Пришло время массово выходить на демонстрации, пришло время всколыхнуть всю страну», — написал он у себя в Twitter, выступив против юридической реформы, которую намерено провести новое правительство во главе с Нетаньяху.

Предложенная реформа предполагает, в частности, ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление правительству контроля над отбором судей. Эти планы сразу вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции, 7 января противники нового кабмина уже провели первый массовый митинг в центре Тель-Авива.

По оценке Ганца, Нетаньяху «хочет воспользоваться временным большинством и разжечь борьбу и ненависть» внутри израильского общества, разрушая существующую систему сдержек и противовесов. Политик считает, что речь идет о попытке «государственного переворота» со стороны ультраконсервативных сил, и против этого, уверен Ганц, выступает большинство израильтян. «Если мы не придем к соглашению [по поводу реформы], Нетаньяху и его партнеры [по коалиции] потеряют свою легитимность в глазах большинства слоев израильского общество, включая большинство избирателей партии «Ликуд» (партия Нетаньяху). Если не будет договоренностей, мы будем на улицах», — написал Ганц, призвав приверженцев либеральных ценностей среди избирателей партии «Ликуд» присоединиться к протестам оппозиции против юридической реформы.

«Я призываю вас выйти и бороться за то, во что вы верите. Не против Нетаньяху и не против правительства, а против демонтажа демократии», — подчеркнул Ганц. «Нетаньяху, если вы продолжите идти по этому пути, ответственность за братоубийственную войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас», — предупредил политик.

Премьер сразу отреагировал на заявление экс-министра, подчеркнув, что его правительство, сформированное по итогам демократических выборов, будет выполнять свою программу, следуя волеизъявлению избирателей. «Мы получили от общества однозначный мандат на реализацию того, что обещали на выборах, и мы это сделаем. В этом суть демократии — реализация воли избирателя. Нас не пугает односторонняя медийная кампания против нас, и нас не пугает бушующее против нас подстрекательство», — написал Нетаньяху в Twitter.