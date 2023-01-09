Турция неизменно поддерживала и продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Переговоры спикер двух братских стран прошли на полях XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецкой Анталье, уточняет «Анадолу».

Спикер турецкого парламента отметил, что Армения «своими действиями угрожает миру в регионе».

Выражена обеспокоенность неконструктивными действиями Еревана в постконфликтный период. Условлено вынести данный вопрос на повестку международных структур.

Мустафа Шентоп подчеркнул, что Анкара ожидает от армянской стороны выполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей РФ-Азербайджан-Армения.

Стороны обсудили также перспективы дальнейшего укрепления отношений между Турцией и Азербайджаном, а также взаимодействие в рамках АПА.

Кроме того, затронут вопрос обновления протоколов сотрудничества, подписанных в предыдущие годы между парламентами Турции и Азербайджана.