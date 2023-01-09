Турция неизменно поддерживала и продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.
Переговоры спикер двух братских стран прошли на полях XIII пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецкой Анталье, уточняет «Анадолу».
Спикер турецкого парламента отметил, что Армения «своими действиями угрожает миру в регионе».
Выражена обеспокоенность неконструктивными действиями Еревана в постконфликтный период. Условлено вынести данный вопрос на повестку международных структур.
Мустафа Шентоп подчеркнул, что Анкара ожидает от армянской стороны выполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних договоренностей РФ-Азербайджан-Армения.
Стороны обсудили также перспективы дальнейшего укрепления отношений между Турцией и Азербайджаном, а также взаимодействие в рамках АПА.
Кроме того, затронут вопрос обновления протоколов сотрудничества, подписанных в предыдущие годы между парламентами Турции и Азербайджана.
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