У Никиты Михалкова, которому при госпитализации изначально диагностировали грипп, все-таки подтвердилось коронавирусное заболевание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Михалкова госпитализировали 5 января. Издание сообщает, что при госпитализации у режиссера была температура 37,1, а также пониженная сатурация — 94 при норме от 97. Одним из первых о госпитализации сообщил Telegram-канал Baza, который сразу сообщил, что у Михалкова диагностирована ковидная пневмония. Однако вскоре российские пропагандистские СМИ сообщили, что режиссер болен гриппом, а не коронавирусом. Сейчас он находится в 52-й ГКБ, в реанимации.

Михалков привился от коронавируса в апреле 2021 года. Режиссер является активным сторонником теорий о вреде вакцинации, неоднократно в своей передаче «Бесогон ТВ» рассказывал, что через прививки людей могут чипировать.