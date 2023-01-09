Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Svenska Dagbladet заявил, что не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков Leopard и Abrams.

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Столтенберг отметил, что для украинцев путем к миру является увеличение поставок вооружений, притом, что украинский конфликт может длиться долго.

По его словам, Украину нужно «поддерживать оружием», чтобы она «осталась независимой». Генсек добавил, что альянс уже поставил Киеву больше оружия, чем можно было представить.