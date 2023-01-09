В верхушке сепаратистов— «разброд и шатания». Как уде сообщал Minval, освобожден от должности небезызвестный Виталий Баласанян, который именовал себя «секретарем совета безопасности Карабаха». Теперь местный «совет безопасности» возглавит Арарат Мелкумян, бывший замглавы «СНБ». Как сообщают осведомлённые источники в Ханкенди, причина — конфликт Баласаняна с Рубеном Варданяном. О том, что сей местный «полевой командир» и соучастник Ходжалинского геноцида не поладил с надутым московским олигархом, ереванские СМИ писали еще в конце декабря.

Драка пауков в банке под названием «правительство Нагорного Карабаха» — не тот случай, когда Азербайджану имело бы смысл за кого-то «болеть». На ханкендинской авансцене пока что не заметно политиков, которых можно было бы считать «конструктивным крылом», «прагматиками» и т.д.

Но вот самим «паукам» кое-какие выводы сделать стоит.

Для начала, Рубен Варданян столкнулся с «бунтом на корабле». И вряд ли это было так уж неожиданно.

Да, в планах московских кукловодов, десантировавших сюда Рубена Карленовича, все было стройно и красиво: Варданян позирует под платаном, срывает так «не выгодный» Армении мирный процесс, формирует в Ханкенди «теневой кабинет» и успешно штурмует уже дом 26 на улице Баграмяна в Ереване, выкидывая оттуда Никола Пашиняна и его «соросят».

Но, как всегда, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как оказалось, играть в такие игры можно было с Азербайджанской ССР во главе с Абдуррахманом Везировым, с Азербайджаном, где на посту президента— Аяз Муталибова в двубортном костюме с широким галстуком, но не с современным Азербайджаном и не и Ильхамом Алиевым.

И как всегда, на фоне внешнего давления обостряются и внутренние противоречия. В Ханкенди всегда хватало соперничества различных группировок и кланов. После того, как Азербайджан освободил и плодородные земли долины Араза, и рудники Зангелана и Кельбаджар, борьба за оставшиеся крохи «бизнеса» на грабеже природных ресурсов и так обострилась донельзя. За делёж финансовых подачек из Армении — тем более. К тому же в бывшем здании обкома прекрасно понимают: близость к власти прямо пропорциональна степени гарантий заполучить место в последнем российском бронеавтомобиле «Тигр», который будет вывозить из Ханкенди последние ошмётки сепаратистского режима.

И в результате ханкендинские бонзы не выказывают особого желания прыгать зайками по команде надутого московского олигарха, а тем более уступать ему власть, влияние и бизнес. Рубену Варданяну удалось сравнительно легко подмять под себя Араика Арутюняна и вышвырнуть пинком под пятую точку Артака Бегларяна, освободив для себя кресло «госминистра». Теперь «вылетает из кресла» Виталий Баласанян.

А тут проявляются весьма любопытные реалии. Виталий Баласанян всегда считался политиком сугубо пророссийским. Именно он умудрился поздравлять соотечественников с российским армейским праздником — 23 февраля. Но никаких — никаких! — попыток «прикрыть» Баласаняна и сохранить его на посту Россия не предприняла. Притом что тот же Волков вполне мог одернуть Варданяна — если бы захотел и если бы получил соответствующие распоряжения.

А вот это уже интересно. Россия по сути дела «слила» Баласаняна, несмотря на все его угодничество перед РФ — ради Варданяна.

При желании можно найти предостаточно объяснений логике Москвы. Варданян куда проще «управляем» Кремлем, чем Виталий Баласанян, Давид Бабаян и тем более Араик Арутюнян, которого не без оснований считают креатурой Пашиняна. Более того, «карабахцы» в лице Кочаряна явно разочаровали Москву, когда не смогли «свалить» Пашиняна даже по горячим следам капитуляции Армении в Карабахе 10 ноября 2020 года. Но вывод в любом случае один: преданность Москве Баласаняну не помогла. Вопрос не в том, кто готов угодничать перед Кремлем — вопрос в том, кого Кремль интегрирует в свои планы.

Но, похоже, Москва не на шутку переоценила себя даже здесь. Рубен Варданян — фигура, максимально «токсичная» для Азербайджана, и если во всем ханкендинском паноптикуме Кремль предпочёл именно его — в Баку свои выводы из этого сделают.

И словно в насмешку, московские танцы с бубнами вокруг Варданяна не на шутку взвинтили внутреннюю напряжённость в самом Ханкенди. А бывший полевой командир Виталий Баласанян — это не Артак Бегларян. И станет ли он молча «глотать пилюлю» — большой вопрос. Тем более при наличии в Карабахе армянских бандформирований численностью в 5 тысяч «стволов».

Для ВС Азербайджана опасности они не представляют, а вот с Варданяном ситуация уже другая. Как и с российскими миротворцами численностью в 1960 человек. В особенности на фоне местных традиций внутреннего политического насилия и террора. Вспомним: чуть меньше четверти века назад. 1999 году в Ханкенди пост «премьер-министра» занял Анушаван Данелян, бывший вице-спикер парламента Крыма. И не поладил с Самвелом Бабаяном, на тот момент «командующим карабахской армией». Вначале Бабаян банально поколотил «крымского гостя» прямо на ступеньках бывшего обкома. А когда «президент Нагорного Карабаха» Аркадий Гукасян принял сторону Данеляна, Бабаян, недолго думая, устроил на него покушение.

Любопытно будет понаблюдать, как в этой ситуации поведут себя росмиротворцы, вмешаются ли они в конфликт или предпочтут «забаррикадироваться на блокпостах». Но если террористические мятежи и гражданская война в Армении еще могут считаться чужими внутренними делами, то Карабах — это территория Азербайджана. И попытки решать здесь вопросы при помощи вооружённого насилия дают нашей стране все основания для вмешательства и наведения порядка. Со всеми вытекающими для местных бонз. В минувшие выходные Москва без большого душевного трепета «сдала» Виталия Баласаняна. И нет сомнений, что с той же легкостью она «сдаст» и Арутюняна, и Варданяна, если станет по-настоящему горячо.

Интересно, Рубену Карленовичу кто-нибудь это объяснил?

Нурани