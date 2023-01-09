«В последние дни среди населения наблюдаются заболевания, сопровождаемые такими симптомами, как озноб, головные боли, слабость, боль в горле, кашель, насморк».

Об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что штамм гриппа H1N1 (свиной грипп) распространяется в различных странах, в том числе в соседних:

«Эпидемиологическая ситуация в нашей стране тщательно контролируется. В этом сезоне на территории страны до сих пор не выявлен вирус свиного гриппа. Упомянутые жалобы являются симптомами других острых респираторных вирусных инфекций. Эти инфекции носят сезонный характер в странах с мягким климатом. То есть в холодные месяцы каждого года ситуация повторяется. Этот сезон не исключение.

Для защиты от заражения за последние 3 года среди населения сформировалось «коронавирусное поведение», то есть ограничение количества контактов, ношение масок в закрытых помещениях, в общественном транспорте, соблюдение правил гигиены рук, частое проветривание помещений, правильное питание и привычки здорового образа жизни. Настоятельно рекомендуется вакцинация против гриппа лиц, входящих в группу риска. Для этого необходимо обратиться в местную клинику», сказал Эйвазов.

Специалист-инфекционист так же прокомментировал распространение нового штамма коронавируса «Omicron XBB.1.5» почти в 30 странах мира.

Тайяр Эйвазов отметил, что в настоящее время нет подтверждения распространения штамма «Omicron XBB.1.5» в Азербайджане.

Хотя этот вариант вируса в основном вызывает легкие формы заболевания, мы рекомендуем проявлять осторожность людям, которые не имеют иммунитета к коронавирусу или имеют слабый иммунитет по разным причинам, включая людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и пожилых людей.

Поэтому населению, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется проявлять осторожность, максимально сократить контакты и вакцинироваться.