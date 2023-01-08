Смартфон должен был стать испытательной площадкой собственных 5G модемов Apple.

Apple обычно обновляет своих бюджетнее iPhone SE раз в два года. Поскольку последняя модель в линейке была представлена в марте 2022-го, ее преемник должен был выйти в 2024 году. Однако ее, похоже, не будет, как и других доступных айфонов.

В конце декабря Мин-Чи Куо уже сообщал, что Apple перенесла или и вовсе отменила релиз потенциального iPhone SE 4 из-за низкого спроса на бюджетные модели смартфонов компании. Теперь инсайдер говорит, что речь все же про отмену релиза.

Предполагается, что Apple могло принять такое решение из-за более низкой, чем ожидалось, производительности собственного 5G-модема. Сначала их должны были протестировать на iPhone SE, а потом уже, если все пройдет без проблем, попасть в iPhone 16. Но так как смартфон не выйдет, вполне вероятно, что iPhone 16 продолжат оснащаться чипом беспроводной связи от Qualcomm.

Другая причина, по которой iPhone SE больше не актуален для Apple – снижении спроса на менее дорогие модели iPhone. Цифры показывают, что пользователям интересны только Pro-модели номерных айфонов, которые получают все главные фишки.