Несмотря на интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается, сообщает Report.

Демонстранты находятся в прекрасном расположении духа.

В эти минуты экоактивисты и молодые волонтеры поют различные патриотические песни, не создавая помех движению транспорта в обоих направлениях. Они продолжают скандировать лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».