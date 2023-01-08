В Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров.

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль агентству Yonhap.

«На сегодняшний день это самое большое минное поле в мире, что не только усложняет людям поездки, но и приводит к серьезным сбоям в сельском хозяйстве, которое является одной из основных отраслей экономики Украины», — сказал Д.Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что надеется на помощь Южной Кореи в разминировании этих территорий.

Отмечается, что 250 тысяч квадратных километров – это больше не только площади Корейского полуострова (около 221 000 км²), но и площади Румынии (около 238 000 км²) или Великобритании (около 244 000 км²).