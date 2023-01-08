Турция пригласила Азербайджан к участию в производстве турецкого боевого самолета.

Об этом в воскресенье заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

По его словам, Турция открыта для участия дружественных и братских стран в оборонно-промышленных проектах страны на различных уровнях в качестве партнеров.

«Мы приглашаем дружественные и братские страны принять участие в проекте национального боевого самолета. К этим странам можно причислить Индонезию, Пакистан, Малайзию, Азербайджан», — сказал он.

Демир отметил, что такое партнерство будет выгодным для всех сторон.