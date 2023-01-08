Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips подписали соглашение на сумму $6 млрд по развитию промышленного центра Рас-Лаффан. Об этом в воскресенье сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Между сторонами подписано несколько соглашений по [развитию] промышленной зоны Рас-Лаффан, специализирующейся на нефтехимическом производстве», — указал аль-Кааби, слова которого приводит телеканал Al Jazeera. Он добавил, что «стоимость совместного проекта составляет $6 млрд».

Министр сообщил, что в рамках проекта создана новая компания, 70% капитала которой принадлежит Qatar Energy, 30% — Chevron Phillips.

Промышленный центр Рас-Лаффан, расположенный в нескольких десятках километрах от катарской столицы Дохи, специализируется на производстве сжиженного природного газа (СПГ). Морской порт Рас-Лаффан является одним из крупнейших мировых центров по экспорту СПГ.