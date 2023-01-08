Более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения в штате Калифорния из-за тяжелых погодных условий. Соответствующие данные приводит в воскресенье портал poweroutage.us.

По его информации, к 00:40 по местному времени (12:40) без света в Калифорнии остались 547 728 потребителя. Наибольшее число отключений приходится на округа Сакраменто (более 300 тыс.) и Сан-Хоакин (более 50 тыс.), расположенные в центральной части штата.

Причиной массовых отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Синоптики также прогнозируют приток влажного воздуха из тропических широт на территорию штата. В результате этого атмосферного явления в понедельник в Калифорнии могут пройти сильные ливни и снегопады в горных районах.