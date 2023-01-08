На Лачинской дороге созданы условия для проезда еще одной машины, принадлежащей российским миротворцам, сообщает Trend.

Обеспечен беспрепятственный проезд еще одного легкового автомобиля миротворцев, который двигался из Ханкенди в направлении Лачина.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать шестой день.

Ранее армянские СМИ распространили ложные новости о том, что азербайджанцы якобы «перекрыли Лачинскую дорогу» и «не пропускают автомобили».