Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соседнюю страну и союзника по НАТО Грецию отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряженности и милитаризации островов в Эгейском море. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Анталья, он заверил, что Турция не вынашивает планов нанесения ударов по Греции и ответит только в случае нападения, передает телеканал TRT.

«Мы запустили [ракету] «Тайфун» с дальностью полета 561 км. В Греции это вызвало панику, местные газеты начали писать, что, мол, они нанесут удар. Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем», — сказал Эрдоган.