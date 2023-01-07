Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар», сообщает ТАСС.

Режиссер планирует обсудить со специалистами Disney план работы над 3-мя новыми частями «Аватара».

Режиссер отметил, что часть сцен третьей ленты уже готова — впереди трудоемкий процесс доработки и постпродакшна.

«Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — сказал он.

Сборы его мегабюджетного сиквела «Аватар: Путь воды» превысили $1,5 млрд в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2022 года.