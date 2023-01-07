Заседание контактной группы формата «Рамштайн» (Группа по Украине) с участием министров обороны стран НАТО состоится 20 января, сообщает пресс-служба Минобороны Германии.

В ходе встречи будут обсуждены вопросы координации будущей военной помощи Украине, в частности, вопрос поставки в страну боевых машин пехоты (БМП) и систем ПВО Patriot.

В рамках подготовки к встрече министр обороны Германии Кристин Ламбрехт уже обсудила этот вопрос со своим американским коллегой Ллойдом Остином.