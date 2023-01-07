Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение впервые назначить женщину из Саудовской Аравии международным арбитром. Об этом сообщает Arabian Daily.

Этот статус получила Ануд Аль-Асмари. Девушка призналась, что счастлива войти в число судей международной категории, к которой, помимо нее, относятся еще семь мужчин-арбитров из Саудовской Аравии.

Аль-Асмари также ответила на вопрос о том, готова ли она работать на матче мужских команд. Девушка заявила, что не хочет думать об этом, пока назначение не одобрит Саудовская футбольная ассоциация.

34-летняя Аль-Асмари начала судейскую карьеру в 2018 году. Ранее она судила ряд матчей женской сборной Саудовской Аравии, которую основали в 2019 году.