Воинские части коммандос Министерства обороны продолжают прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту.

Военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, окончившие установленный законом срок действительной военной службы, могут обратиться в приемные комиссии, действующие в воинских частях города Баку, поселка Мушфигабад Гарадагского района, городов Гянджа, Барда и Бейлаган до 26 января 2023 года.

С лицами, успешно завершившими курс, подписывается договор на три года, и они назначаются на соответствующие должности в воинских частях коммандос в соответствии со своей квалификацией.