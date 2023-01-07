Вахид Гаджиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, согласно распоряжению президента от 30 декабря 2022 года, 6 января провел встречу с представителями общественности Губадлинского района в местной Исполнительной власти.

Вахид Гаджиев рассказал о масштабных восстановительно-строительных работах, проведенных на освобожденных территориях сразу после победы. Затем сотрудники специального представительства ознакомились с созданным при Исполнительной власти Губадлинского района Губадлинским районным музеем.