Соединенные Штаты Америки впервые передадут Украине самоходные гаубицы М109 Paladin. 18 единиц этого вооружения были включены в последний пакет помощи США.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Детч. Эти САУ отличаются тем, что они имеют автоматическую систему наведения.

О том, что Украина получит 18 САУ М109Paladin, Пентагон объявил в пятницу, 6 января. Пока не уточняется, о какой именно модификации идет речь – M109A6 Paladin или о ее модернизированном варианте – САУ M109A7 2012 года выпуска.

«США уже предоставили 160 155-мм и 72 105-мм гаубицы и более 1 миллиона снарядов», – добавил Детч.