Во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным «рождественского перемирия» российские войска в Украине продолжили вести боевые действия, пишет «Медуза».

По словам представителя Пентагона Лоры Купер, «Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать завоевывать украинскую территорию». Об этом, передает «Укринформ», Купер заявила в ходе брифинга в пятницу.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай также сказал, что атаки россиян не прекращались. «Как были обстрелы, так они и остаются, как попытки атаковать наши позиции. Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов», — сообщил Гайдай в эфире «Радио Донбасс Реалии» (проект «Радио Свобода»).

Путин вечером 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов. Президент РФ сослался на просьбу главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который утром того же дня призвал установить рождественское перемирие.

Накануне Минобороны в ходе ежедневного брифинга заявило, что российские войска придерживаются режима прекращения огня.