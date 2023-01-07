Twitter разблокировал учетную запись бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна через два года после попытки штурма Капитолия.

Сеть заблокировала его учетную запись через два дня после инцидента, заявив в то время, что Флинн распространял ложь о президентских выборах 2020 года, что нарушило политику сети против «координации вредоносной деятельности» и привело к его приостановке.

Генерал в отставке Майкл Томас Флинн, который был советником по национальной безопасности в течение первых трех недель президентского срока Трампа, написал в Твиттере сообщение с благодарностью генеральному директору Twitter Илону Маску.