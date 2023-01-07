Любопытно все же наблюдать за нынешней антиазербайджанской истерией в некоторых СМИ. Точнее, за тем, кто, где и с какими лозунгами в неё включается. У проплаченных армянских лоббистов этот набор не меняется с первого дня акции азербайджанских экологов: помогите, спасите, караул, эти злые азербайджанцы намерены уморить голодом и холодом многострадальных самоопределившихся армян Карабаха, и вообще это продолжение «геноцида 1915 года». Ну и, в качестве «гарнира», явные попытки играть на исламофобии.

Но теперь в этом слаженном хоре зазвучали новые голоса. Так, французское издание Causeur, отработав весь далеко не джентльменский набор (а такие пасквили без оплаты со стороны армянского лобби даже во Франции не пишутся), вдруг накидывается…на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, по воле которой Азербайджан назван «новым другом и союзником» Евросоюза. После чего следует еще один дурно пахнущий набор обвинений: тут и «диктатура», и затрёпанные обвинения в «ландромате», то бишь «отмывании денег», растиражированные в свое время «консорциумом журналистов-расследователей», но, кроме их сочинений на вольную тему, никакого другого подтверждения не получивших.

Конечно, ссылки на фантазии по поводу «ландромата» на фоне бушующего в Европарламенте коррупционного скандала со взятками на уровне вице-спикеров — это даже не смешно. С учетом прошлого господина Варданяна, владельца крупнейшей в России «прачечной денег» — банка «Тройка Диалог» — тем более. Но вот наезд на Урсулу фон дер Ляйен — это уже интересно. Тем более что те же обвинения, как под копирку, повторяет уже немецкая Bild. Которой тоже очень не нравится газовое сотрудничество Азербайджана с ЕС. При этом в Германии никогда не было серьезного армянского лобби. Но зато имелось и имеется «газпромовское» — российский супермонополист активно подкупал здесь и чиновников, и политиков, и журналистов. Более того, эта сеть уже не раз использовалась против нашей страны — достаточно вспомнить антиазербайджанскую истерию, поднятую в Германии в 2012 году, когда Азербайджан принимал «Евровидение». А еще готовился определить маршрут экспорта своего газа в Европу.

Сегодня ставки по сравнению в 2012-2013 годом многократно возросли. Реальностью становится сценарий, который не приснился бы руководству «Газпрома» даже в страшном сне: на фоне украинской войны экспорт «голубого топлива» из России рухнул на 45%. То есть почти что наполовину. В Европе, где еще недавно РФ была монополистом, число клиентов России стремительно падает. В переводе, «Газпром» теряет рынок, и скорее всего, это уже необратимый процесс. Российский газ активно «замещается» поставками из альтернативных источников, и Азербайджан играет здесь далеко не последнюю роль. С января азербайджанский газ получает Румыния, планируются поставки в Cербию, весьма высоко ценят азербайджанский экспорт в Болгарии, и это, не считая Греции и Италии, куда уже дотянули Трансадриатический газопровод. Теперь в дело вступают интерконнекторы. Обсуждается вопрос поставок через Азербайджан в Европу туркменского газа. Будет ли это трубопровод или же танкеры-газовозы, пока еще в процессе обсуждения, но общий тренд уже ясен.

И можно представить себе, с какими чувствами за этим процессом наблюдают в РФ. Где прекрасно понимают, что теряют не только деньги. Поставки газа были для Москвы средством подкупа и шантажа, и теперь это все со свистом улетает в никуда. И понятно, что на этом фоне кому-то могла прийти в голову «блестящая» идея — попытаться ударить по экспорту азербайджанского газа при помощи «чёрного пиара» против нашей страны в СМИ стран ЕС. Вряд ли, конечно, Москва всерьёз рассчитывает, что в Европе, прочитав этот слезливые опусы, тут же разорвут контракты. Спектакль предназначается самому Азербайджану. Зная чувствительность и важность для нашей аудитории карабахской темы, авторы этой провокационной игры в очередной раз рассчитывают спровоцировать обиду Азербайджана на ЕC.

Только, похоже, не рассчитали, что из этой затеи слишком уж явно торчат ой какие длинные уши кремлевских «стратегов».

Так что задумка очень напоминает знаменитый снимок Ким Кардашян, которая играет в покер в зеркальных очках.

Нурани, обозреватель