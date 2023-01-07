Во время объявленного им же по случаю православного Рождества «режима прекращения огня» российский президент Владимир Путин в одиночестве – кроме него там были лишь священнослужители — посетил богослужение в Благовещенском соборе Кремля, следует из кадров, показанных телеканалом «Россия 1».

Путина встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Это третье Рождество, которое Путин встретил в Москве с 2000 года, отмечает Интерфакс, причем предыдущие два раза были в 2000 году (в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах), и в 2001-м — в храме Христа Спасителя.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что он может посетить в этот день Донецк.