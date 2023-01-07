Распространяемые в местных СМИ сведения о том, что к пожару, вспыхнувшему на горе близ села Веришен, якобы причастны ВС Азербайджана, не соответствуют действительности.

Об этом заявил в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

