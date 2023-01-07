Распространяемые в местных СМИ сведения о том, что к пожару, вспыхнувшему на горе близ села Веришен, якобы причастны ВС Азербайджана, не соответствуют действительности.
Об этом заявил в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.
Распространяемые в местных СМИ сведения о том, что к пожару, вспыхнувшему на горе близ села Веришен, якобы причастны ВС Азербайджана, не соответствуют действительности.
Об этом заявил в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий