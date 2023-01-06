Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий изданию Guardian.

По его словам, России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо оснащены и обучены военные.

Он добавил, что многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

«Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах», — сказал Скибицкий.

Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в России будет объявлена 15 января после зимних праздников.

«Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону», — добавил он.