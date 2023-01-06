Ситуация в системе здравоохранения во Франции может ухудшиться в ближайшие 10 лет, предстоит решить проблемы невысоких зарплат и нехватки молодых кадров. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, выступая с обращением к медработникам страны.

«Волшебного рецепта не существует, — сказал Макрон. — Существует риск, что ситуация в здравоохранении будет ухудшаться в ближайшие 10 лет».

По его словам, складывающаяся ситуация требует «проведения глубоких реформ всей системы здравоохранения», которые начнут давать свои результаты только через несколько лет. Макрон подчеркнул, что необходимо провести реформы в больницах и поменять систему оплаты труда медицинских работников.

Кроме того, французский лидер пообещал увеличить число работников системы здравоохранения и перестроить медицинское образование. Также предстоит решить проблему недостатка молодых кадров в сфере. «Практически половина медработников Франции старше 60 лет», — отметил Макрон.

По словам президента, на финансирование изменений в ближайшие три года будет выделено около €50 млрд. Он также отметил, что меры по реформированию системы здравоохранения разработают в течение первой половины года.

Французские врачи с конца 2022 года проводят забастовки и манифестации, выражая недовольство положением дел в системе здравоохранения. Крупная акция врачей общей практики, в частности, прошла в Париже в четверг. Участники манифестации требовали увеличить стоимость одного приема с нынешних €25 евро до €50.