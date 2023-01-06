Группа российских солдат сбежала из воинской части в окрестностях белорусской столицы Минска. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает спутниковый телеканал Белсат в Telegram-канале со ссылкой на информацию местных жителей.

«Часть российских солдат, привезенных в Беларусь, сбежала из воинской части. Чтобы найти беглецов, на дорогах установили блокпосты, на которых избирательно проверяют авто», — говорится в сообщении.

По информации очевидцев, не менее одного блокпоста разместили на дороге Заславля-Колодища.

Под Минском местные жители заметили автобус с военными в камуфляже. Белорусские власти советуют местным рынкам «повысить бдительность».