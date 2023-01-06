В грузинских соцсетях было опубликовано письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, написанное Михаилу Саакашвили, с пожеланиями здоровья и поздравлениями с праздниками.

«Господин Михаил, сердечно благодарю вас за поздравление с днем интронизации. Я тоже вас поздравляю с днем рождения, с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю вам здоровья, бодрости и, в первую очередь, Божьей помощи в укреплении ваших духовных сил и познании истинно другой реальности», — приводит это письмо «Спутник-Грузия».

Таким образом, письмо было написано еще в прошлом году, однако получило огласку только теперь.