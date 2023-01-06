Турецкая сторона проинформировала Армению о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

Он напомнил, что налаживание грузоперевозок было одной из договоренностей, достигнутых в ходе июльской встречи между спецпредставителями Армении и Турции.

«Мы ожидаем, что следующая договоренность – об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки», — отметил Унанян.