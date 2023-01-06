В прокуратуру Кюрдамирского района поступила предварительная информация об убийстве Кенуль Гурбановой (1994 года рождения) 6 января около 13 часов

Согласно информации прокуратуры Кюрдамирского района, в ходе проведенного расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что женщину убил ее муж Парвиз Гурбанов (1987 года рождения). Он нанес ей травмы колюще-режущим предметом.

У пары в браке родились трое детей.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), Парвиз Гурбанов задержан. Расследование продолжается.