6 января делегации во главе с начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета, временно исполняющим обязанности председателя, генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым посетили пункты пропуска через государственную границу в Нахчыванской Автономной Республике.

Данную информацию приводит Управление по прессе и связям с общественностью ГТК.

Согласно информации, руководители структур, ознакомившиеся с состоянием имеющейся инфраструктуры, условиями работы сотрудников в пунктах пропуска Садарак, расположенного на границе Азербайджана с Турецкой Республикой, Джульфа и Шахтахты, расположенных на границе Азербайджана с Исламской Республикой Иран, дали поручения и рекомендации для еще большего повышения уровня обслуживания, эффективной реализации таможенного и пограничного контроля, быстрого осуществлению процессов пересечения границы, а также по дальнейшему облегчению международного транзита.