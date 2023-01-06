На войне в Украине погибли или получили ранения более 300 тыс. российских военных. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Цифры во время войны, причем такой большой интенсивности войны – это очень сложная математика, и мы с вами точно не сможем сказать – 110 тыс. или 120 тыс. [россиян погибло в Украине]… Мне кажется, что цифра [убитых и раненых россиян] чуть больше 300 тыс. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тыс.», – отметил Подоляк.

По его мнению, количество погибших россиян в войне против Украины не станет причиной для бунтов в РФ.