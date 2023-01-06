Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии должна сопровождаться «выводом войск и военной техники с территории Украины», иначе его можно рассматривать как «попытку выиграть время на перегруппировку войск». Такое мнение в пятницу выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Марокко.

«Предложение России (о 36-часовом рождественском прекращении огня) не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Без этих действий одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска», — сказал глава европейской дипломатии.