Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В обращении говорится, что начиная с вечера 7 января на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, значительное снижение температуры, осадки, мокрый снег, снег.

«В связи с этим, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. Перегрузка электрической сети, а также использование неисправных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность могут привести к возгоранию, появлению угарного газа. Не следует перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра нагревательные приборы, держать их подальше от детей.

В связи с усилением ветра в ряде районов, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями, также строго соблюдать правила пожарной безопасности», — говорится в обращении.